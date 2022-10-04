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Продавцы Lada Niva Travel завысили цену на 300 тысяч рублей от рекомендованной

Продавцы Lada Niva Travel завысили цену на 300 тысяч рублей от рекомендованной

Ожидается, что "упрощенная" комплектация внедорожника Lada Niva Touring для 2022 модельного года будет намного дороже, чем ценообразование самого АвтоВАЗа, сообщает российская газета.

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