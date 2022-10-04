Продавцы Lada Niva Travel завысили цену на 300 тысяч рублей от рекомендованной

Ожидается, что "упрощенная" комплектация внедорожника Lada Niva Touring для 2022 модельного года будет намного дороже, чем ценообразование самого АвтоВАЗа, сообщает российская газета.
Популярные статьи
- Российская инновационная военная экипировка солдата будущего получила название “Легионер”
- Скоро микроэлектронику, чипы и микросхемы будут массово печатать на 3D-принтерах, что снизит их цены многократно
- Спустя 8 лет наблюдений за дальним космосом, NASA «приземлило» уникальный Boeing 747SP с телескопом SOFIA
Свежие комментарии