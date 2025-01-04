США ввели санкции против китайской киберфирмы, причастной к взлому Flax Typhoon

Правительство США ввело санкции против базирующейся в Пекине компании, занимающейся кибербезопасностью, из-за ее предполагаемых связей с поддерживаемой правительством Китая хакерской группой, известной как Flax Typhoon.
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