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Живыми не брать: бойцы ВС РФ отказываются брать в плен наемников ВСУ

Живыми не брать: бойцы ВС РФ отказываются брать в плен наемников ВСУ

Бойцы спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, воюющих за ВСУ, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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Комментарии
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Eduard
Зачем с ними таскаться. Тут не детский сад!
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9 час.
Eduard
Правильно!
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9 час.
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