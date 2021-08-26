Мировое обозрение

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Посол Келин: Москва не настаивает на улучшении отношений с Лондоном, если он к этому не готов

Посол Келин: Москва не настаивает на улучшении отношений с Лондоном, если он к этому не готов

ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Россия не будет настаивать на улучшении отношений с Великобританией, если Лондон к этому не готов, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

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