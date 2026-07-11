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Аргументы недели

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Ни мира, ни войны: отношения Ирана и США по-прежнему остаются в состоянии неопределённости

Ни мира, ни войны: отношения Ирана и США по-прежнему остаются в состоянии неопределённости

США потребовали от Ирана полностью открыть для транзита Ормузский пролив и прекратить удары по проходящим через него судам.

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