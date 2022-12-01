Военное обозрение

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Киев перебрасывает на Донбасс элитные резервы

Киев перебрасывает на Донбасс элитные резервы

Как стало известно, по сообщению офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинское командование приняло решение укрепить свои силы на некоторых направлениях на Донбассе элитными подразделениями.

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