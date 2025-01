RGG проведёт Like a Dragon Direct 9 января с более подробной демонстрацией Like a Dragon: Pirate Y...

RGG проведёт Like a Dragon Direct 9 января с более подробной демонстрацией Like a Dragon: Pirate Yakuza in HawaiiИздатель SEGA и разработчик Ryu Ga Gotoku Studio проведут трансляцию “RGG Like a Dragon Direct” 9 января в 20:00 МСК, объявили компании.