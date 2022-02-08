Business FM

66 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Antonov
    Зажрались москвичи. Пусть едут в деревню, там плитка хорошо лежит.Плитка волнуется ...
  • Pelegrin 2
    А медикам все похрену? Разве не они должны разбираться с медицинскими вопросами? Или Cоvid  - это не медицинский, а ф...Роспотребнадзор с...
  • Мельников Александр
    Добавляю ссылку на петицию https://www.roi.ru/80088/Как решить пробле...

«Конвой свободы» поставил Канаду на грань политического кризиса

«Конвой свободы» поставил Канаду на грань политического кризиса

К чему привели протесты в Оттаве и других городах? Как меняется поведение полиции и что думают о происходящем жители столицы?В столицы Канады Оттаве был объявлен режим ЧС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх