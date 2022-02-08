«Конвой свободы» поставил Канаду на грань политического кризиса

К чему привели протесты в Оттаве и других городах? Как меняется поведение полиции и что думают о происходящем жители столицы?В столицы Канады Оттаве был объявлен режим ЧС.
Популярные статьи
- Deutsche Welle — о запрете на вещание в России: «Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции»
- Санкции США против России могут обойтись американским разработчикам смартфонов в $10 млрд в год
- После увольнения учительницы из-за стихов Хармса в ЛДПР предложили ввести уполномоченного по правам учителей
Свежие комментарии