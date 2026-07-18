"Запад" уничтожил пехоту и САУ ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Расчеты разведывательных беспилотников ZALA 6-го отдельного батальона беспилотных систем 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск обнаружили пехоту ВСУ и самоходную артиллерийскую установку (САУ) западного производства, после чего передали их координаты артиллеристам, уничтожившим данные цели.
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