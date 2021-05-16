Младшая дочь Данко Агата попала в реанимацию в тяжёлом состоянии – мама просит помолиться за неё Лидия ГубинаСтало известно, что младшая дочь певца Данко 7-летняя Агата попала в реанимацию и находится в очень тяжёлом состоянии.