В Раде предсказали сильное ухудшение экономической ситуации на Украине

Экономическая ситуация на Украине в 2025-м может сильно ухудшиться. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.
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