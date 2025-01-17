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  • Владимир Мельников
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В Раде предсказали сильное ухудшение экономической ситуации на Украине

В Раде предсказали сильное ухудшение экономической ситуации на Украине

Экономическая ситуация на Украине в 2025-м может сильно ухудшиться. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram.

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