Производство молока в Костромской области возросло до 7,6 тысячи тонн за четыре месяца

КОСТРОМА, 6 июня, ФедералПресс. По решению губернатора Сергея Ситникова администрация региона держит на постоянном контроле ситуацию в молочной отрасли и оказывает поддержку интенсивно развивающимся предприятиям.
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