Деревенские ласточки завели птенцов в сенях жилого дома на Алтае. Фото

Родители кормят их "от зари до зари" Птенцы ласточек в Алтайском биосферном заповеднике / Фото: Светлана Кульбацкая У семейства деревенских ласточек, которые поселились в сенях жилого дома в Алтайском биосферном заповеднике, вылупились птенцы.