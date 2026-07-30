Деревенские ласточки завели птенцов в сенях жилого дома на Алтае. Фото

Родители кормят их "от зари до зари" Птенцы ласточек в Алтайском биосферном заповеднике / Фото: Светлана Кульбацкая У семейства деревенских ласточек, которые поселились в сенях жилого дома в Алтайском биосферном заповеднике, вылупились птенцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии