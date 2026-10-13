Союзники не предупредили Украину о российском ударе

Партнеры Украины не передали разведданные о пуске баллистических ракет со стороны России. Особенность ночной атаки Вооруженных сил (ВС) России подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.
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