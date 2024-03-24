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Беллингем шлепнул по щеке Эндрика и обнялся с Винисиусом и Родриго после поражения Англии от Бразилии

Беллингем шлепнул по щеке Эндрика и обнялся с Винисиусом и Родриго после поражения Англии от Бразилии

В субботу сборная Англии на «Уэмбли» уступила команде Бразилии (0:1). Единственный гол забил 17-летний форвард «Палмейраса» Эндрик, который летом присоединится к «Реалу».

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