НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Вайсфельд о Кузнецове: «Сибирь» выглядит логично. Это молодая команда, а Евгений – опытный нападающий. Если его правильно использовать, то он принесет пользу, как в «Салавате»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил возможный переход нападающего Евгения Кузнецова в «Сибирь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии