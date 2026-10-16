The Atlantic: “South Carolina’s First District is a reach for Democrats, but it is one of more than a dozen races across the country where the party is testing how deep into GOP territory it can advance in November.
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