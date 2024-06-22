Пирес назвал Анри более талантливым игроком, чем Мбаппе

Робер Пирес сравнил Тьерри Анри и Килиана Мбаппе. Бывший полузащитник сборной Франции и «Арсенала» Робер Пирес сравнил своего бывшего напарника по национальной команде и лондонскому клубу Тьерри Анри с нынешним лидером «Ле Бле» Килианом Мбаппе.