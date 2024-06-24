Участницы шоу "Пацанки" подрались в московском баре

Global Look Press/Zezhen Huang/ZUMAPRESS.com Участницы шоу "Пацанки" Костья Купер и Бэлла Кузнецова подрались с посетителями бара в центре в Москвы, у одной из девушек похитили телефон, сообщает источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.