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Участницы шоу "Пацанки" подрались в московском баре

Участницы шоу "Пацанки" подрались в московском баре

Global Look Press/Zezhen Huang/ZUMAPRESS.com Участницы шоу "Пацанки" Костья Купер и Бэлла Кузнецова подрались с посетителями бара в центре в Москвы, у одной из девушек похитили телефон, сообщает источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

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