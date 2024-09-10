НОЧЬ_«Первая жертва»: на Западе рассказали, как Макрон подставил Украину

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может негативно повлиять на французскую помощь Украине из-за зависимости нового правительства от «Национального объединения» Марин Ле Пен, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии