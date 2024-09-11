Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Цивилева вручила награды бойцам, проходящим лечение в 412-м госпитале

Цивилева вручила награды бойцам, проходящим лечение в 412-м госпитале

Статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) наградила военнослужащих, находящихся на излечении в 412-м военном госпитале Минобороны РФ во Владикавказе.

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