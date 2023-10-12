Путин подписал указ о введении обязательной продажи валютной выручки для компаний ряда отраслей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении требования об обязательной продаже на российском рынке выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам.
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