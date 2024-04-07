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8 апреля — празднование Собора Архангела Гавриила: традиции, запреты, приметы дня

8 апреля — празднование Собора Архангела Гавриила: традиции, запреты, приметы дня

8 апреля — празднование Собора Архангела Гавриила: традиции, запреты, приметы дня Даниил Архаров8 апреля верующие празднуют Собор архангела Гавриила, важное событие в православном календаре, которое следует сразу за Благовещением.

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