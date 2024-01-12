Народные приметы на Старый Новый год 13 января и ритуалы, чтобы деньги водились Ирэн Орлонская13 января 2024 года согласно народному календарю отмечается Васильева коляда, также известная как Васильев и Щедрый вечер накануне Старого Нового года.