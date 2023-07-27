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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска провели обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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