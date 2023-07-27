Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска провели обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Украинские войска провели обстрел Киевского района Донецка из реактивных систем залпового огня. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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