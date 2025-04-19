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«ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, пока не перестанем бояться, так и будем отдавать такие матчи». Дзюба – игрокам «Акрона» в раздевалке после 2:3 с красно-белыми

Клуб из Тольятти проиграл «Спартаку» в матче 25-го тура Мир РПЛ (2:3). По ходу встречи команда вела 2:0.

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