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Царьград

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В Ростовской области при странных обстоятельствах пропал участник СВО во время отпуска

В Ростовской области при странных обстоятельствах пропал участник СВО во время отпуска

Мужчина отправился в магазин за продуктами в военной форме и исчез на целую неделю.В Ростовской области восьмой день разыскивают 37-летнего мобилизованного участника спецоперации из хутора Насонтов Белокалитвинского района Игоря Фокина.

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