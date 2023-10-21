В Ростовской области при странных обстоятельствах пропал участник СВО во время отпуска

Мужчина отправился в магазин за продуктами в военной форме и исчез на целую неделю.В Ростовской области восьмой день разыскивают 37-летнего мобилизованного участника спецоперации из хутора Насонтов Белокалитвинского района Игоря Фокина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии