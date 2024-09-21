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Bloomberg рассекретило «победный план» Зеленского

Bloomberg рассекретило «победный план» Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского есть «победный план», он включает вступление республики в НАТО и требование поставок оружия.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Как говорят - хвост виляет собакой! Однако они сами создали то, что сегодня ими управляет! Очень похожа ситуация на Израиль, где они уже не могут управлять в полной мере. Но продолжают поддерживать, другого не дано! А арабский Мир не хочет большой войны как и Россия и пытаются повлиять дипломатией, но только теряют время, наращивая в основном гражданские потери. А ударить более мощно всё рано придётся и об этом уже говорит Лавров.
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Сергей Дмитриев
А каков План побега? Или план &quot;Б&quot;.
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Walery
Зеленский Воолодимир!  Забывай свои планы и задумайся о перспективах.., а они у тебя такие - отрабатывать своей задницей кредиты в борделях... долго долго...-
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