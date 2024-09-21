Bloomberg рассекретило «победный план» Зеленского

Геннадий Бережнов

Как говорят - хвост виляет собакой! Однако они сами создали то, что сегодня ими управляет! Очень похожа ситуация на Израиль, где они уже не могут управлять в полной мере. Но продолжают поддерживать, другого не дано! А арабский Мир не хочет большой войны как и Россия и пытаются повлиять дипломатией, но только теряют время, наращивая в основном гражданские потери. А ударить более мощно всё рано придётся и об этом уже говорит Лавров.