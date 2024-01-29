В Минобороны рассказали об увеличении выпуска «Краснополей»

МО: КБП Шипунова в 2023 году кратно увеличило выпуск снарядов «Краснополь-М2» Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») в 2023 году кратно увеличило выпуск управляемых снарядов «Краснополь-М2».
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