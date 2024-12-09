В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения требований промышленной безопасности в Московской области

9 декабря 2024 года на территории промышленной зоны в посёлке Лесной Пушкинского городского округа в производственно-складском помещении произошёл взрыв, за которым последовали возгорание и обрушение стен здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии