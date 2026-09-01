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Царьград

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Пабло Оливейра: переход Луиса Энрике в "Рому" под угрозой срыва

Пабло Оливейра: переход Луиса Энрике в "Рому" под угрозой срыва

Переговоры о переходе нападающего "Зенита" Луиса Энрике в "Рому" сталкиваются с трудностями. Хотя стороны достигли соглашения, остаются нерешённые вопросы.

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