На сколько в Алтайском крае вырастут тарифы ЖКХ в 2025 году?

Тарифы вновь повысят с 1 июля 2025 года. Рассказываем, в каком случае можно уменьшить расходы на "коммуналку" Ежегодное повышение коммунальных платежей произойдет в Алтайском крае, как и в других субъектах Российской Федерации, с 1 июля.