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Газета Iltaleht удалила 33 публикации об Украине из-за сомнений в достоверности данных

Газета Iltaleht удалила 33 публикации об Украине из-за сомнений в достоверности данных

Редакция финской газеты Iltalehti удалила 33 своих статьи, посвященные Украине. Такое решение связано с сомнениями в достоверности опубликованных данных, сообщили представители издания.

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