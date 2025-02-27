Назревает крупнейший котел спецоперации. Что ожидает украинскую группировку в Курской области Ирина ВальковаРоссийские войска продолжают успешное продвижение в рамках специальной военной операции, создавая угрозу окружения для украинских сил, находящихся на территории Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии