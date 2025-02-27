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Пронедра

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Назревает крупнейший котел спецоперации. Что ожидает украинскую группировку в Курской области

Назревает крупнейший котел спецоперации. Что ожидает украинскую группировку в Курской области

Назревает крупнейший котел спецоперации. Что ожидает украинскую группировку в Курской области Ирина ВальковаРоссийские войска продолжают успешное продвижение в рамках специальной военной операции, создавая угрозу окружения для украинских сил, находящихся на территории Курской области.

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