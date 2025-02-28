Магазин "Светофор" под Новосибирском закрыли из-за 150 кг просрочки и других нарушений

Проверка выявила множество нарушений, в том числе антисанитарию и несоответствие продукции нормам.Один из магазинов сети "Светофор" в Новосибирской области временно закрыли из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.
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