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Царьград

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Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" и Крымском мосту 5 сентября: цены, очереди и лимиты

Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" и Крымском мосту 5 сентября: цены, очереди и лимиты

Дефицит бензина на М-4 5 сентября отступил, но из-за локальных лимитов лучше заправляться заранее.На трассе М-4 "Дон" 5 сентября ситуация с топливом стабилизировалась: бензин доступен на большинстве сетевых АЗС, а очереди сократились до 5-15 минут.

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