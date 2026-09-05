Ситуация с бензином на трассе М-4 "Дон" и Крымском мосту 5 сентября: цены, очереди и лимиты

Дефицит бензина на М-4 5 сентября отступил, но из-за локальных лимитов лучше заправляться заранее.На трассе М-4 "Дон" 5 сентября ситуация с топливом стабилизировалась: бензин доступен на большинстве сетевых АЗС, а очереди сократились до 5-15 минут.