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Ветровка — главный тренд осени 2026: как носить спортивную куртку в городе

Ветровка — главный тренд осени 2026: как носить спортивную куртку в городе

Ветровка выходит за пределы спортивного гардероба. Этой осенью дизайнеры и стилисты предлагают носить ее с вещами, которые еще недавно казались несовместимыми с таким предметом гардероба как легкая куртка из синтетической ткани: длинными юбками, широкими брюками, трикотажными платьями и классическими рубашками.

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