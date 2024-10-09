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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрока «Гвадалахары» не наказали за взрыв петарды в пресс-центре клуба. Мексиканская федерация не может отреагировать на инцидент, случившийся вне матча

Хавбек «Гвадалахары» взорвал петарду перед началом пресс-конференции на прошлой неделе. Журналисты и два игрока клуба в тот момент находились в зале, о травмах не сообщалось.

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