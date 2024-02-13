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CAR

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Свежие комментарии

Какое наказание предусмотрено за пересечение сплошной

Какое наказание предусмотрено за пересечение сплошной

Садясь за руль автомобиля, следует помнить о том, что вы становитесь участником дорожного движения и следует строго соблюдать ПДД, в противном случае вы получите штраф, а в ряде случаев можете стать виновником аварии.

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