Какое наказание предусмотрено за пересечение сплошной

Садясь за руль автомобиля, следует помнить о том, что вы становитесь участником дорожного движения и следует строго соблюдать ПДД, в противном случае вы получите штраф, а в ряде случаев можете стать виновником аварии.
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