Нам до Тургенева как до ближайшей звезды, хватит и тысячи лет: о прозе Павла Крусанова

Литературная газета о сборнике рассказов Павла Крусанова «Царь головы» Когда-то на сборник рассказов Павла Крусанова «Царь головы» вышла убийственная рецензия в «Литературной газете», законодателе хорошего стиля и вкуса.
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