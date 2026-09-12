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Татар-информ

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«Пример для страны»: Минниханов поздравил лесников с профессиональным праздником

«Пример для страны»: Минниханов поздравил лесников с профессиональным праздником

Торжественное мероприятие, посвященное 105-летию образования управления лесным хозяйством Татарстана и Дню работников леса, прошло сегодня в поселке Богатые Сабы с участием Раиса РТ Рустама Минниханова.

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