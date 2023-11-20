Российские Ка-52 уничтожили под Красным Лиманом опорный пункт ВСУ

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа ударили 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами по долговременному опорному пункту Вооруженных сил Украины под Красным Лиманом.
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