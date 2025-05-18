Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что спецслужбы Украины клевещут на державу, пытаясь таким образом дезинформировать международное сообщество пор поводу предпринимаемых ею действиях.