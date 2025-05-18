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Царьград

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Премьер Венгрии Орбан призвал НАТО остановить клеветнические акции Украины

Премьер Венгрии Орбан призвал НАТО остановить клеветнические акции Украины

Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что спецслужбы Украины клевещут на державу, пытаясь таким образом дезинформировать международное сообщество пор поводу предпринимаемых ею действиях.

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