Премьер Венгрии Орбан призвал НАТО остановить клеветнические акции Украины

Венгрия считает неприемлемыми клеветнические акции спецслужб Украины.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что спецслужбы Украины клевещут на державу, пытаясь таким образом дезинформировать международное сообщество пор поводу предпринимаемых ею действиях.
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