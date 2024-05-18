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Спички - не игрушка

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"Берут миллион в кредит, чтобы уволиться". Какая катастрофа в ведомстве Колокольцева

"Берут миллион в кредит, чтобы уволиться". Какая катастрофа в ведомстве Колокольцева

Помните наши призывы к полиции во время резонансных дел с мигрантами? То полицейских бьют у "Садовода", то в "Крокус" они приезжают через час, то, мол, на обращения об угрозах говорят "когда что-то случится - тогда и приходите".

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