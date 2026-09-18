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Крымская газета

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Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 18 сентября: адреса АЗС

Где купить бензин по 100 рублей за литр в Крыму 18 сентября: адреса АЗС

Сегодня, 18 сентября с 8:00 до 10:00 бензин АИ-92 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС ( информация обновляется): Феодосийский округ С 8:00 на АЗС «АТАН»: АТАН АЗС-1 — пгт Приморский, Керченское шоссе, 86/88 · А-95 — свободная продажа (20 л в бак) АТАН АЗС-40 — г.

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