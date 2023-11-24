Стали известны подробности смертельного ДТП на Автозаводском шоссе в Дзержинске

В областном Управлении ГИБДД назвали предварительную причину массового ДТП, которое произошло сегодня, 24 ноября, около 8 часов утра на Автозаводском шоссе в Дзержинске: 48-летняя женщина-водитель Nissan Tiida пошла на обгон, не убедившись в безопасности манёвра.