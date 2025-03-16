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Царьград

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Удары США по Саада: 10 погибших, 13 раненых в Йемене

Удары США по Саада: 10 погибших, 13 раненых в Йемене

После ударов США в городе Саада на севере Йемена обрушились два жилых здания. В результате трагедии число погибших возросло до 10, еще 13 человек получили ранения, сообщает телеканал "Аль-Масира".

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