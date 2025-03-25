Удар HIMARS по ЛНР: 6 человек убиты, среди них трое сотрудников СМИ

6 человек были убиты 24 марта ударом по Кременскому округу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «В их числе — 3 сотрудника федеральных СМИ, работавших в Луганской Народной Республике: корреспондент „Известий“ Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала „Звезда“ Андрей Панов и Александр Сиркели.