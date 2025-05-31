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Скакала с флагом Украины в США. Теперь хочет гражданство России: Ещё одна "подруга Зеленского"?

Скакала с флагом Украины в США. Теперь хочет гражданство России: Ещё одна "подруга Зеленского"?

    Мать Наташи Королёвой два года назад скакала с флагом Украины в США. Теперь 79-летняя пенсионерка хочет получить гражданство России: Ещё одна "подруга Зеленского" на подходе? Это кажется удивительным и даже парадоксальным - но на фоне усиливающихся слухов о скором исчезновении Владимира Зеленского с политической карты Украины и мира всё чаще в новостях шоу-бизнеса появляется странный сюжет.

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Комментарии
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ГИ
Георгий Иванов
Ненавижу бандерву поганую. Будет возможность - буду оптимизировать тварей у себя на районе
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3 час.
Т
Тульнов
Обязательно должен иметь одно гражданство!
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3 час.
Анна Эржибова
Ей не гражданства надо а халява как и всем кхм
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3 час.
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