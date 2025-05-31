Мать Наташи Королёвой два года назад скакала с флагом Украины в США. Теперь 79-летняя пенсионерка хочет получить гражданство России: Ещё одна "подруга Зеленского" на подходе? Это кажется удивительным и даже парадоксальным - но на фоне усиливающихся слухов о скором исчезновении Владимира Зеленского с политической карты Украины и мира всё чаще в новостях шоу-бизнеса появляется странный сюжет.