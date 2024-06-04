В Иркутске к приезду Александра Лукашенко появились плакаты

Сегодня в Иркутск должен приехать президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. В связи с этим в центральной части города появились приветственные плакаты с надписью Россия и Беларусь – сильнее вместе!.
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